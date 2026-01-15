32°C
Aanmelden
Nieuws
Ichtegem Torhout Wingene Zonnebeke

62 loka­le bestu­ren trek­ken naar Grond­wet­te­lijk Hof tegen fede­ra­le pensioenregeling

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

62 lokale besturen, waaronder Torhout, Ichtegem, Roeselare, Wingene en Zonnebeke, vragen het Grondwettelijk Hof om een federale pensioenregeling te vernietigen. Volgens hen worden lokale besturen ongelijk behandeld omdat enkel besturen in steden met meer dan 100.000 inwoners extra steun krijgen voor de pensioenfactuur van hun vastbenoemde medewerkers.

Een groep van 62 lokale besturen verzet zich tegen een federale regeling die sinds eind vorig jaar voorziet in een financiële tegemoetkoming voor pensioenlasten. Die steun gaat enkel naar lokale besturen die gevestigd zijn in een stad met meer dan 100.000 inwoners. In West-Vlaanderen komt alleen Brugge daarvoor in aanmerking.

De betrokken besturen, waaronder Torhout, Ichtegem, Wingene en Zonnebeke, vinden dat onderscheid onrechtvaardig. Ze dragen allemaal bij aan hetzelfde Gesolidariseerd Pensioenfonds voor vastbenoemde ambtenaren en hebben volgens hen vergelijkbare pensioenverplichtingen.

Kristof audenaert
Nieuws

"Geen verschil tussen Torhoutenaar & Antwerpenaar": burgemeester Audenaert voert juridische strijd met federale regering

Wetsartikelen vernietigen

Daarom vragen ze het Grondwettelijk Hof om de betrokken wetsartikelen te vernietigen en de federale tussenkomst open te stellen voor alle lokale besturen die bijdragen aan het pensioenfonds.

"Alle lokale besturen, klein of groot, dragen bij aan hetzelfde pensioenfonds en worden geconfronteerd met dezelfde pensioenuitdagingen. Dan is het logisch dat een federale tussenkomst voor die pensioenlasten op een eerlijke en objectieve manier wordt verdeeld", zegt burgemeester Lieven Huys van Wingene.

"Alle lokale besturen, klein of groot, dragen bij aan hetzelfde pensioenfonds en worden geconfronteerd met dezelfde pensioenuitdagingen."

Lieven Huys, burgemeester Wingene

Ook burgemeester Koen Meersseman van Zonnebeke is kritisch. "Een harde drempel instellen op 100.000 inwoners is pure discriminatie van kleinere gemeenten. Als landelijke gemeente hebben wij evengoed recht op deze financiële zuurstof om te kunnen blijven investeren in onze burgers."

De initiatiefnemers benadrukken dat hun procedure geen aanval is op de grootsteden. Ze erkennen dat die voor specifieke uitdagingen staan, maar vinden dat steun voor pensioenlasten gebaseerd moet zijn op objectieve criteria die verband houden met de pensioenfactuur zelf. Eerder stelde ook de Raad van State al vragen bij de motivatie voor de grens van 100.000 inwoners.

Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Pensioenen

Meest gelezen

Kanaal frankrijk
Nieuws

Frankrijk start bouw gigantisch Seine-Scheldekanaal: daarom is bij ons de Leie verbreed
Brand schip
Nieuws

Havenarbeider (54) komt om bij arbeidsongeval aan boord van schip in Zeebrugge
File
Nieuws

Twee rijstroken versperd op E403 ter hoogte van Wevelgem richting Doornik

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Brugge toerisme

Brugse bootjes op Reien moeten stiller: geluidsversterking wordt verboden
308 BB LINKS busvervoerbuitengewoononderwijs

Regering herziet plannen: dan toch geen ritten geschrapt in het buitengewoon onderwijs
Bunker1

Bunkers aan de kust afgesloten om illegale oversteek naar VK tegen te gaan
Station avelgem

99.000 euro Vlaamse steun voor restauratie oud station van Avelgem
Huiswerkklas

Vrijwilligers: "Huiswerkklassen moeten blijven bestaan"
Strandbar
Update

Minder strandbars in Blankenberge
Aanmelden