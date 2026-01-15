62 lokale besturen trekken naar Grondwettelijk Hof tegen federale pensioenregeling
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62 lokale besturen, waaronder Torhout, Ichtegem, Roeselare, Wingene en Zonnebeke, vragen het Grondwettelijk Hof om een federale pensioenregeling te vernietigen. Volgens hen worden lokale besturen ongelijk behandeld omdat enkel besturen in steden met meer dan 100.000 inwoners extra steun krijgen voor de pensioenfactuur van hun vastbenoemde medewerkers.
Een groep van 62 lokale besturen verzet zich tegen een federale regeling die sinds eind vorig jaar voorziet in een financiële tegemoetkoming voor pensioenlasten. Die steun gaat enkel naar lokale besturen die gevestigd zijn in een stad met meer dan 100.000 inwoners. In West-Vlaanderen komt alleen Brugge daarvoor in aanmerking.
De betrokken besturen, waaronder Torhout, Ichtegem, Wingene en Zonnebeke, vinden dat onderscheid onrechtvaardig. Ze dragen allemaal bij aan hetzelfde Gesolidariseerd Pensioenfonds voor vastbenoemde ambtenaren en hebben volgens hen vergelijkbare pensioenverplichtingen.
Wetsartikelen vernietigen
Daarom vragen ze het Grondwettelijk Hof om de betrokken wetsartikelen te vernietigen en de federale tussenkomst open te stellen voor alle lokale besturen die bijdragen aan het pensioenfonds.
"Alle lokale besturen, klein of groot, dragen bij aan hetzelfde pensioenfonds en worden geconfronteerd met dezelfde pensioenuitdagingen. Dan is het logisch dat een federale tussenkomst voor die pensioenlasten op een eerlijke en objectieve manier wordt verdeeld", zegt burgemeester Lieven Huys van Wingene.
"Alle lokale besturen, klein of groot, dragen bij aan hetzelfde pensioenfonds en worden geconfronteerd met dezelfde pensioenuitdagingen."
Ook burgemeester Koen Meersseman van Zonnebeke is kritisch. "Een harde drempel instellen op 100.000 inwoners is pure discriminatie van kleinere gemeenten. Als landelijke gemeente hebben wij evengoed recht op deze financiële zuurstof om te kunnen blijven investeren in onze burgers."
De initiatiefnemers benadrukken dat hun procedure geen aanval is op de grootsteden. Ze erkennen dat die voor specifieke uitdagingen staan, maar vinden dat steun voor pensioenlasten gebaseerd moet zijn op objectieve criteria die verband houden met de pensioenfactuur zelf. Eerder stelde ook de Raad van State al vragen bij de motivatie voor de grens van 100.000 inwoners.