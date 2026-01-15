Een groep van 62 lokale besturen verzet zich tegen een federale regeling die sinds eind vorig jaar voorziet in een financiële tegemoetkoming voor pensioenlasten. Die steun gaat enkel naar lokale besturen die gevestigd zijn in een stad met meer dan 100.000 inwoners. In West-Vlaanderen komt alleen Brugge daarvoor in aanmerking.

De betrokken besturen, waaronder Torhout, Ichtegem, Wingene en Zonnebeke, vinden dat onderscheid onrechtvaardig. Ze dragen allemaal bij aan hetzelfde Gesolidariseerd Pensioenfonds voor vastbenoemde ambtenaren en hebben volgens hen vergelijkbare pensioenverplichtingen.