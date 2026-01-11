“Geen verschil tussen Torhoutenaar & Antwerpenaar”: burgemeester Audenaert voert juridische strijd met federale regering
De stad Torhout vecht een nieuwe federale pensioenmaatregel aan bij het Grondwettelijk Hof. Volgens burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) worden kleinere steden en gemeenten benadeeld omdat enkel grote steden een korting krijgen op de pensioenkosten van hun ambtenaren.
De federale regering-De Wever besliste om steden met meer dan 100.000 inwoners een korting van 50 procent te geven op de pensioenlasten van lokale ambtenaren. Kleinere steden en gemeenten vallen uit de boot en moeten de volledige kosten blijven dragen.
Dat zorgt voor grote onvrede in Torhout. “Elke gemeente heeft de plicht om de pensioenen van haar personeel te betalen. Dat gaat elk jaar over forse bedragen,” zegt burgemeester Kristof Audenaert. “Dat grote steden nu een korting krijgen en wij niets, is gewoon niet correct.”
“Pure discriminatie”
Volgens Audenaert is de maatregel discriminerend en juridisch aanvechtbaar. “Grote steden krijgen 50 procent korting en wij krijgen niets, nougatbollen. Dat is echt niet oké,” klinkt het scherp. “Daarom starten we een procedure bij het Grondwettelijk Hof.”
De burgemeester wijst erop dat vooral Antwerpen vragende partij was voor de maatregel. “Er gaan altijd heel veel subsidies naar Antwerpen. Ik noem het de grootste subsidieslurper van het land. Daar willen we paal en perk aan stellen,” zegt Audenaert.
Oproep aan andere gemeenten
Torhout hoopt niet alleen te staan in het verzet en roept andere steden en gemeenten op om zich aan te sluiten bij de procedure. “Ik zie niet in wat het verschil is tussen een Torhoutenaar en een Antwerpenaar,” besluit Audenaert. “Wij verdienen dezelfde behandeling.”
Wanneer het Grondwettelijk Hof zich over de zaak zal uitspreken, is nog niet duidelijk. De stad Torhout telt ongeveer 420 personeelsleden.