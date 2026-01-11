De federale regering-De Wever besliste om steden met meer dan 100.000 inwoners een korting van 50 procent te geven op de pensioenlasten van lokale ambtenaren. Kleinere steden en gemeenten vallen uit de boot en moeten de volledige kosten blijven dragen.

Dat zorgt voor grote onvrede in Torhout. “Elke gemeente heeft de plicht om de pensioenen van haar personeel te betalen. Dat gaat elk jaar over forse bedragen,” zegt burgemeester Kristof Audenaert. “Dat grote steden nu een korting krijgen en wij niets, is gewoon niet correct.”