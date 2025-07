Het festival wordt vandaag op gang getrokken door de Britse postpunkband Warmduscher. "Dit zootje ongeregeld uit Londen doet op het randje van legale dingen met garagerock, disco en punk-funk", aldus de organisatie van het festival. Daarna is het de beurt aan Bolis Pupul. Hij vormt doorgaans een duo samen met Charlotte Adigéry, maar staat nu alleen op het podium. 2manydjs sluit de eerste festivaldag af. De gebroeders Dewaele spelen er hun 'Under the Covers' set.