Tim Beuckels, directeur Cactus Muziekcentrum: “Er is een gezonde stress. In heel het team voel je dat de spanning de laatste twee weken wat gestegen is.”

Bruggeling Tim Beuckels besloot vorig jaar om het platenlabel dat hij in 2011 oprichtte vaarwel te zeggen voor een job als directeur van Cactus Muziekcentrum. Hij was als tiener vrijwilliger op Cactus en zetelde later in de Raad van bestuur. Beuckels kent het huis en de mensen, en werkt er nu acht maanden. “Het is heftig. Het is veel. Het is het eerste jaar, het is heel veel leren. Maar ik heb een fantastisch team dat mij alles aan het leren is. Ik ben mijn weg aan het zoeken maar het is een hele fijne job, heel afwisselend en ik ben blij met mijn keuze.“