De Brugse politie had info over een drugsbende die zou werken vanuit een huis in de Moerkerkse Steenweg. Er was inderdaad een hoog elektriciteits- en gasverbruik, terwijl de Franse huurder er bijna nooit was.

Tijdens een huiszoeking vond de politie bijna 130 cannabisplanten op de eerste verdieping. Op zolder stonden no eens bijna 250 planten. Er was in het huis ook heel wat schade aangericht om de plantage te kunnen inrichten.

