10°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

32 maan­den cel voor can­na­bis­plan­ta­ge in Brugge

Cannabis

Illustratiebeeld © Belga

Een Fransman van 55 krijgt 32 maanden cel voor de teelt van cannabis in Brugge, schriftvervalsing en beschadiging. In een pand in Sint-Kruis stonden alles samen 372 cannabisplanten. De Fransman huurde dat huis met een valse identiteitskaart.

De Brugse politie had info over een drugsbende die zou werken vanuit een huis in de Moerkerkse Steenweg. Er was inderdaad een hoog elektriciteits- en gasverbruik, terwijl de Franse huurder er bijna nooit was. 

Tijdens een huiszoeking vond de politie bijna 130 cannabisplanten op de eerste verdieping. Op zolder stonden no eens bijna 250 planten. Er was in het huis ook heel wat schade aangericht om de plantage te kunnen inrichten. 

In thuisland al opgepakt voor drugsteelt

De huurder was een Fransman, maar die legde een valse identiteitskaart voor. De foto op zijn pas was die van een man uit Grenoble, die daar al eerder was opgepakt voor cannabisteelt. In opdracht van een Albanese bende zou hij mensen vanuit België naar de Franse plantages gevoerd hebben. 

De verdediging van de huurder vroeg om rekening te houden met het feit dat de zaak al lange aansleepte. Maar de rechter veroordeelde hem uiteindelijk tot 32 maanden cel en 8.000 euro boete.

De redactie
Cannabis

Meest gelezen

Verdacht overlijden stone factory Bissegem
Nieuws
Update

Man (60) die dood teruggevonden werd in Bissegem vertoont tekenen van geweld: zaakvoerder knipt enkelband door en vlucht
Ongeval Lauwe
Nieuws

Drie Franse jongeren crashen aan 100 km/uur in Lauwe tegen tunnel
File E403 thv Torhout
Nieuws

Eindelijk groen licht voor bredere E403: "Spitsstrook heeft de voorkeur"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Pexels diego barros 2149566212 33349198

Vijftien personen veroordeeld voor cannabisplantage in varkensstallen in Staden
Cannabis internationale actie

Elf arrestaties en grote hoeveelheden gevonden cannabis in Blankenberge

Politie vindt grote hoeveelheid cannabis in wagen
410 BB LINKS cannabislauwe

Celstraf voor verdachten van cannabisplantage in Lauwe
Brand Oostende

Jongeman blijft in cel voor cannabisplantage in Oostende
Drugshandel Tielt

Politiezone Tielt arresteert verdachten van actieve cannabishandel
Aanmelden