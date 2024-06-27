Illustratiebeeld © Belga
Een Fransman van 55 krijgt 32 maanden cel voor de teelt van cannabis in Brugge, schriftvervalsing en beschadiging. In een pand in Sint-Kruis stonden alles samen 372 cannabisplanten. De Fransman huurde dat huis met een valse identiteitskaart.
De Brugse politie had info over een drugsbende die zou werken vanuit een huis in de Moerkerkse Steenweg. Er was inderdaad een hoog elektriciteits- en gasverbruik, terwijl de Franse huurder er bijna nooit was.
Tijdens een huiszoeking vond de politie bijna 130 cannabisplanten op de eerste verdieping. Op zolder stonden no eens bijna 250 planten. Er was in het huis ook heel wat schade aangericht om de plantage te kunnen inrichten.
In thuisland al opgepakt voor drugsteelt
De huurder was een Fransman, maar die legde een valse identiteitskaart voor. De foto op zijn pas was die van een man uit Grenoble, die daar al eerder was opgepakt voor cannabisteelt. In opdracht van een Albanese bende zou hij mensen vanuit België naar de Franse plantages gevoerd hebben.
De verdediging van de huurder vroeg om rekening te houden met het feit dat de zaak al lange aansleepte. Maar de rechter veroordeelde hem uiteindelijk tot 32 maanden cel en 8.000 euro boete.