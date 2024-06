De doorbraak kwam na de interceptie van het voertuig van één van de verdachten afgelopen donderdag, op 20 juni. Daarbij was de bestuurder, een mogelijke dealer, zelf onder invloed van cannabis.

In het onderzoek zijn huiszoekingen bij verschillende personen uitgevoerd en zowel in Ardooie, Ingelmunster als Roeselare. Tijdens de huiszoekingen is er meer dan acht kilogram cannabis, meer dan 40.000 euro, goud, juwelen en luxeartikelen in beslag genomen.

Ook de voertuigen, die gebruikt werden bij de criminele activiteiten van de bende, zijn door de politie in beslag genomen en maken deel uit van het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter te Brugge. Het gerechtelijk onderzoek is nog volledig lopende.

Allen verdachten zijn verhoord en voor de onderzoeksrechter in Brugge geleid, wat resulteerde in de aanhouding van drie van hen. Twee van de drie verdachten verschenen voor de raadkamer en hun aanhouding is intussen bevestigd. Een derde verschijnt vrijdag 28 juni voor de raadkamer.