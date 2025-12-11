Na intensief speurwerk door de lokale recherche van de politie Blankenberge-Zuienkerke kwam een Nederlandse criminele organisatie uit de regio Roosendaal in beeld. Volgens het onderzoek zou deze organisatie sinds 2019 op georganiseerde en hiërarchische wijze illegaal cannabis invoeren in België.

Er zijn aanwijzingen dat deze organisatie een uitgebreid klantenbestand opzette in heel Vlaanderen en sterk inzette op digitale marketing waarbij verdovende middelen werden gepromoot en kortingen werden aangeboden. Volgens het onderzoek beschikte de organisatie ook over een eigen webwinkel met callcenter, en werden bestellingen geplaatst via een versleutelde communicatie-app.

Het onderzoek bracht eveneens een netwerk aan het licht van leveranciers, inpakkers en geldwitwassers.