Elf arrestaties en grote hoeveelheden gevonden cannabis in Blankenberge
De lokale politie van de zone Blankenberge-Zuienkerke heeft samen met de Nederlandse politie de afgelopen dagen een grootschalige actie een grote invoer van cannabis in België blootgelegd. Tijdens de actie werden vijftien huiszoekingen uitgevoerd verspreid over Nederland en België, ook in Wervik. In totaal werden elf personen gearresteerd, van wie zeven in Nederland en vier in België. Daarnaast werden ook grote hoeveelheden drugs, een vuurwapen, contant geld, gsm's, laptops en luxegoederen in beslag genomen.
Criminele organisatie met webshop
Na intensief speurwerk door de lokale recherche van de politie Blankenberge-Zuienkerke kwam een Nederlandse criminele organisatie uit de regio Roosendaal in beeld. Volgens het onderzoek zou deze organisatie sinds 2019 op georganiseerde en hiërarchische wijze illegaal cannabis invoeren in België.
Er zijn aanwijzingen dat deze organisatie een uitgebreid klantenbestand opzette in heel Vlaanderen en sterk inzette op digitale marketing waarbij verdovende middelen werden gepromoot en kortingen werden aangeboden. Volgens het onderzoek beschikte de organisatie ook over een eigen webwinkel met callcenter, en werden bestellingen geplaatst via een versleutelde communicatie-app.
Het onderzoek bracht eveneens een netwerk aan het licht van leveranciers, inpakkers en geldwitwassers.
Ook huiszoekingen in Wervik
In opdracht van de onderzoeksrechter in Brugge werden de voorbije dagen vijftien huiszoekingen uitgevoerd. In Nederland werden tien huiszoekingen uitgevoerd in Roosendaal, Wouw, Sint Willebrord, Bergen op Zoom en Oudenbosch. Daarbij werden zeven mannen gearresteerd, allen tussen 29 en 35 jaar. Meer dan 100 Nederlandse politiemensen werden ingezet om deze actie te ondersteunen.
Tegelijkertijd werden in België vijf huiszoekingen uitgevoerd in Pelt, Lievegem, Zemst, Wervik en Beveren. Vier verdachten werden gearresteerd. Het gaat om vier mannen van 22, 32, 39 en 51 jaar.
Luxegoederen, 200.000 euro cash, een vuurwapen... in beslag genomen
Tijdens de huiszoekingen in Nederland en België werden diverse goederen in beslag genomen waaronder:
- Luxegoederen, waaronder luxehorloges met een waarde tot 75.000 euro
- Twee luxevoertuigen
- 200.000 euro cash
- Ongeveer 200 kilo cannabis en andere drugs
- Een vuurwapen en kogelpatronen
- Laptops en gsm's
- Zwaar vuurwerk
Voor de zeven Nederlandse verdachten wordt de overleveringsprocedure aan België in gang gezet. De vier verdachten die in België werden opgepakt worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge. Drie van hen werden intussen aangehouden op verdenking van invoer en handel in verdovende middelen. De vierde verdachte verschijnt morgen voor de onderzoeksrechter in Brugge.