Het succes van Plopsaland resulteerde in forse investeringen. Zo opende in 2015 de indoor speeltuin rond Maya de Bij. Datzelfde jaar werd ook Plopsaqua geopend, een zwemparadijs dat zowel parkbezoekers als sportclubs aantrok.

Daarnaast wilde Plopsa ook in de winter bezoekers blijven aantrekken. Het Plopsatheater, dat in 2016 werd ingehuldigd, bood een podium voor zomershows en evenementen zoals de verkiezing van Miss België. Die laatste haalde in 2023 nog het nieuws vanwege een verijdelde aanslag.

Een ander sleutelmoment was de opening van het Plopsa Hotel in 2021. De eerste plannen voor een hotel doken al op in 2008, maar het duurde uiteindelijk tot de coronaperiode vooraleer het werkelijkheid werd. Dit jaar komt daar een nieuwe uitbreiding bij: in april opent een vakantiepark met huisjes volledig in Plopsa-stijl.