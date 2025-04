Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts bracht op 7 april discreet een bezoek aan de archeologische site in Ieper. Deze discretie was nodig zodat de archeologische site niet werd verstoord. Hij werd vergezeld door Duits ambassadeur Martin Kotthaus en burgemeester van Ieper Katrien Desomer.

“Deze opgravingen dragen bij aan het historisch besef en de herdenking van de gesneuvelden, en herinnert ons aan de vele duizenden onbekende soldaten van de Eerste Wereldoorlog die nooit geïdentificeerd of nog steeds vermist zijn”, zegt Katrien Desomer, burgemeester van Ieper. “Ze bieden niet alleen inzicht in het verleden, maar geven ook nabestaanden de mogelijkheid om hun dierbaren te herdenken en hun laatste rustplaats te bezoeken. Het landschap in Ieper en de Westhoek is nu meer dan ooit de laatste getuige van de Eerste Wereldoorlog.”