Er zijn voor nieuwe kolonies alvast voldoende koereigers aanwezig in Vlaanderen. Dat blijkt volgens Natuurpunt duidelijk uit slaapplaatstellingen: 679 in De Blankaart, 280 in de Uitkerkse Polder, 60 in Oudenburg, 46 in Stuivekenskerke, 29 in Knokke en 22 in Brugge. In Wallonië zijn er 430 in Ploegsteert en 383 in Harchies.

Ook sommige andere soorten deden het in Vlaanderen goed als broedvogel. Er werden in 2023 in totaal 248 bezette ooievaarsnesten geteld. Dat is volgens Natuurpunt een nieuw record.