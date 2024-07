Poperinge diende een aanvraag voor een erfgoedpremie in bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Onlangs bevestigde het agentschap dat het dossier in aanmerking komt voor een subsidie van maximum 500.000 euro. In het volgende deel van de oproepprocedure wordt beslist of dat bedrag effectief wordt toegekend.

Intussen wordt ook de omgevingsvergunning aangevraagd. De werken moeten in het najaar van 2025 starten en zouden dan tot in het voorjaar van 2027 duren.