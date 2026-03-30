Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, met in het begin nog kans op een bui. Later blijft het droog. De minima liggen rond 6 tot 8 graden en er staat vooral veel wind, zeker aan zee.

Morgen wordt het een stuk koeler, al knapt het weer in het weekeind opnieuw op. We halen zo’n 13 tot 15 graden, met wel veel zon.

Zaterdag loopt de temperatuur weer op naar 15 tot lokaal 17 à 18 graden. De dag start vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en in de loop van de namiddag volgt regen.

Zondag en maandag verlopen opnieuw wat wisselvalliger, met temperaturen rond 13 tot 15 graden. Later in de week wordt het waarschijnlijk weer zachter.