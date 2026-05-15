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West-Vlaanderen

Afwis­se­lend wol­ken­vel­den en opkla­rin­gen met maxi­ma rond 20 graden

Weer

Meulebeke © Luc Lambert

Vandaag wordt het geleidelijk wat warmer met landinwaarts maxima rond 20 graden. Het weer blijft wisselvallig met afwisselend wolkenvelden en opklaringen. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Een lokale bui is mogelijk.

Vanavond en vannacht neemt de bewolking opnieuw toe. De minima schommelen rond 13 graden. De wind neemt geleidelijk af en draait tegen de ochtend naar het westen.

Morgen stijgt het kwik op veel plaatsen ruim boven de 20 graden. Ook dan wisselen wolken en zon elkaar af, waarbij de bewolking soms de bovenhand kan nemen. Een lichte bui blijft mogelijk.

Later deze week lijken de kaarten zelfs zomerse warmte aan te geven. Tot en met woensdag trekken nog geregeld wolkenvelden over het land en is er kans op een plaatselijke bui, maar de temperaturen gaan duidelijk in stijgende lijn.

Woensdag kunnen de maxima al oplopen tot ongeveer 25 graden. Donderdag wordt het rond 27 graden en tegen vrijdag is lokaal zelfs de kaap van 30 graden haalbaar.

Geert Naessens
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