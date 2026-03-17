Morgen wordt het nog een graadje warmer, met ’s ochtends af en toe wat wolken. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en is er tegen de late namiddag een kleine kans op een bui. Vrijdag wordt het opnieuw een stuk koeler, met temperaturen rond 13 graden, al blijft het wel overwegend zonnig.

In het weekend knapt het weer op: zaterdag stijgt het kwik naar 15 tot lokaal 17 à 18 graden, met vrij zonnig tot zonnig weer en een wind die naar het noordoosten draait. Zondag en maandag verlopen wat wisselvalliger, met temperaturen rond 13 graden. Later in de week lijkt het opnieuw zachter te worden.