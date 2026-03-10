

Vanavond en vannacht is het helder. Tegen de ochtend koelt het af naar een 3 à 4 graden landelijk en 5 à 6 graden aan zee. Morgen is een nog wat warmere dag met maxima die mogelijk naar 20 graden gaan.

Donderdag zit er weer meer onzekerheid in de kaarten. Er trekt een storing door de provincie met buien, maar mogelijk komt die er pas later in de middag aan. Vrijdag is weer veel koeler, maar in het weekeind knapt het alweer op.

Zaterdag halen we alweer een 15-tal graden met vrij zonnig tot zonnig weer en een naar noordoost draaiende wind. Zondag en maandag kan het weer wat wisselvalliger worden.