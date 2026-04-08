Vanavond wordt het een bijzonder warme zomeravond, met temperaturen die slechts langzaam dalen. Tegen de ochtend schommelen de minima nog rond 14 tot 16 graden, terwijl het in stedelijke gebieden nog zachter blijft.

Woensdag starten we opnieuw met zomerse temperaturen. Later op de dag wordt het geleidelijk iets minder warm wanneer de wind naar het noorden draait, al blijft het zonnig en aangenaam warm. Aan zee kan de noordelijke wind wel opnieuw flink aantrekken.

Donderdag en vrijdag volgt een nieuwe opstoot van warmte met opnieuw zomerse maxima, al lijken de temperaturen minder extreem uit te vallen dan momenteel het geval is. Ook in het weekeind blijft het zomers warm, al neemt de kans op een lokale regen- of onweersbui geleidelijk toe.