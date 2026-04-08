33°C
Aanmelden
Weerbericht
West-Vlaanderen

Zon­ni­ge en rus­ti­ge dag met tem­pe­ra­tu­ren tot 33 graden

Weer

© Ignace Lacante

Vandaag doet de meihitte er een schepje bovenop. Het wordt nog warmer met op veel plaatsen maxima rond of boven de 30 graden. Landinwaarts kan het lokaal zelfs 32 tot 33 graden worden. Het blijft daarbij zonnig en rustig, met een zwakke oostelijke wind. Aan zee steekt later op de dag een zeebries op.

Vanavond wordt het een bijzonder warme zomeravond, met temperaturen die slechts langzaam dalen. Tegen de ochtend schommelen de minima nog rond 14 tot 16 graden, terwijl het in stedelijke gebieden nog zachter blijft.

Woensdag starten we opnieuw met zomerse temperaturen. Later op de dag wordt het geleidelijk iets minder warm wanneer de wind naar het noorden draait, al blijft het zonnig en aangenaam warm. Aan zee kan de noordelijke wind wel opnieuw flink aantrekken.

Donderdag en vrijdag volgt een nieuwe opstoot van warmte met opnieuw zomerse maxima, al lijken de temperaturen minder extreem uit te vallen dan momenteel het geval is. Ook in het weekeind blijft het zomers warm, al neemt de kans op een lokale regen- of onweersbui geleidelijk toe.

Geert Naessens
Weer

Meest gelezen

2026 05 25 095520 Kortrijk Ghislain Van De Meulebroeke
Weerbericht

Warm, warmer, warmst: zomer is nog lang niet uitgezongen
2026 05 24 094646 Brugge Lieven Massez
Weerbericht

Zonnig zomerweer met opnieuw tropische uitschieters in zicht
2026 05 19 114749 Deerlijk Vandercruyssen Rik
Weerbericht

Eerst wolken en buien, dan mooie opklaringen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2026 05 16 060628 Bissegem Kris Catteeuw

Wisselvallig met buien aan de kust
Weer

Wisselvallig weer bij 12 graden, later opklaringen vanaf de kust
Weer

Wisselvallige dag bij zo'n 13 graden
Weer

Zonnige start bij 23 graden, later meer wolken en kans op een bui
Mensen genieten van mooie lenteweer in beachbars van Knokke-Heist

Mensen genieten van mooie lenteweer in beachbars van Knokke-Heist: "Het is zeer prettig"
Weer

Zonnige lentedag met maxima tot 20 graden
Aanmelden