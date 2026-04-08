Zonnige en rustige dag met temperaturen tot 33 graden
© Ignace Lacante
Vandaag doet de meihitte er een schepje bovenop. Het wordt nog warmer met op veel plaatsen maxima rond of boven de 30 graden. Landinwaarts kan het lokaal zelfs 32 tot 33 graden worden. Het blijft daarbij zonnig en rustig, met een zwakke oostelijke wind. Aan zee steekt later op de dag een zeebries op.
Vanavond wordt het een bijzonder warme zomeravond, met temperaturen die slechts langzaam dalen. Tegen de ochtend schommelen de minima nog rond 14 tot 16 graden, terwijl het in stedelijke gebieden nog zachter blijft.
Woensdag starten we opnieuw met zomerse temperaturen. Later op de dag wordt het geleidelijk iets minder warm wanneer de wind naar het noorden draait, al blijft het zonnig en aangenaam warm. Aan zee kan de noordelijke wind wel opnieuw flink aantrekken.
Donderdag en vrijdag volgt een nieuwe opstoot van warmte met opnieuw zomerse maxima, al lijken de temperaturen minder extreem uit te vallen dan momenteel het geval is. Ook in het weekeind blijft het zomers warm, al neemt de kans op een lokale regen- of onweersbui geleidelijk toe.