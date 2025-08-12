Vanavond zijn er eerst nog brede opklaringen, maar in de loop van de nacht raakt het bewolkt met minima tussen 13 tot 15 graden.

Vanaf morgen wordt de wind weer noordelijk en komt er minder warme lucht binnen. Woensdag halen we tot 22 graden. Het is dan eerst bewolkt, later zijn er opklaringen.

Donderdag en vrijdag halen we net wel of net niet de kaap van de 20 graden. Er zijn meer wolken en er is kans op een buitje.

Ook het weekend flirt met de drempel van de 20 graden. Na het weekeind wordt het waarschijnlijk weer warmer, maar ook onstabieler.