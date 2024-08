Op zaterdag krijgen we in de ochtend en de middag nog wat lichte bewolking bij temperaturen van ongeveer 25 graden. In de namiddag krijgen we de zon volop te zien en wordt het genieten. En op zondag trekt die lijn zich gewoon door met temperaturen van 28 en lokaal zelfs 30 graden.

Tropisch warm op maandag

Maar vooral maandag wordt het zweten en puffen. De temperatuur gaat dan vlot over de 30 graden en op sommige plaatsen in West-Vlaanderen kan het kwik zelf klimmen tot 35 graden. Binnen blijven, verkoeling opzoeken en voldoende water drinken is dan ten zeerste aangeraden.

Op dinsdag wordt het opnieuw iets koeler, maar blijven we wel volop zomeren met 25 graden. Gaandeweg neemt dan ook de kans op regen- en onweersbuien toe.

De Kust

Ook aan onze kust is het dit weekend heerlijk vertoeven met nagenoeg continu zon en temperaturen tot 24 graden op zaterdag en 26 graden op zondag.