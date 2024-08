De redders vragen bovendien om geen diepe putten te graven in het zand. "Het is lang droog geweest en hoe droger het zand, hoe onstabieler. Wie nu putten graaft, heeft dus een grotere kans dat die instorten. Wij raden aan om niet dieper te graven dan de kniehoogte van de kleinste persoon in de groep."

Via deze website kunnen bezoekers via de druktebarometer zien hoe druk het is per kustgemeente.