Veel zon vandaag, lichte vorst vannacht: zachter maar natter weer op komst
Ardooie ©Christine Bentein
Ook vandaag belooft het een aangename winterdag te worden met veel ruimte voor de zon. Af en toe kunnen er wel wat wolken opduiken, maar die krijgen weinig vat op het weerbeeld. De maxima liggen rond 6 à 7 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuidoostelijke richting, die later meer naar het oosten draait.
Vanavond en vannacht nemen de wolken toe. Het koelt daarbij flink af met minima tussen -1 en 0 graden. Gladheid wordt niet verwacht, want de wegen blijven droog.
Ook morgen start fris, met temperaturen rond het vriespunt. Overdag wordt het 4 tot lokaal 5 graden. Het blijft overwegend bewolkt, maar wel droog.
Dinsdag trekt een storing over onze regio en wordt het opnieuw zachter. Dan volgen perioden met regen en stijgt het kwik naar 6 tot 8 graden.
Woensdag en in de dagen daarna blijft het zacht met maxima tussen 8 en 10 graden. Af en toe valt er wat regen, al zijn er ook langere droge periodes mogelijk.