Vanavond en vannacht nemen de wolken toe. Het koelt daarbij flink af met minima tussen -1 en 0 graden. Gladheid wordt niet verwacht, want de wegen blijven droog.

Ook morgen start fris, met temperaturen rond het vriespunt. Overdag wordt het 4 tot lokaal 5 graden. Het blijft overwegend bewolkt, maar wel droog.

Dinsdag trekt een storing over onze regio en wordt het opnieuw zachter. Dan volgen perioden met regen en stijgt het kwik naar 6 tot 8 graden.

Woensdag en in de dagen daarna blijft het zacht met maxima tussen 8 en 10 graden. Af en toe valt er wat regen, al zijn er ook langere droge periodes mogelijk.