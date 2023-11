Veel regen en wind, tot 9 graden

Vanavond en vannacht wordt de wind noordelijk en die voert vooral aan zee nog enkele buien aan. Landinwaarts is het droger en koud met amper 2 graden en kans op vorst aan de grond. Het is dus opletten voor gladde wegen.

Morgen vallen er buien die mogelijk licht winters kunnen zijn. We halen maar 7 graden meer.

Woensdag wordt het nog kouder, amper 5 graden, en ook dan vallen er enkele buien. In de nachten zakken de temperaturen telkens tot aan het vriespunt.

Ook donderdag is het koud, maar het is momenteel nog niet duidelijk wat de wolken in petto hebben. Dat kan wat winterse neerslag zijn, maar het kan even goed droog blijven.