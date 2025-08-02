Soms een opklaring bij 9 graden
Foto Luc Lambert
Vandaag is het meestal zwaar bewolkt tot betrokken met kans op een drupje regen. Er kunnen ook wat opklaringen opduiken. Het blijft vrij zacht bij maxima tot 9 graden en een minder hard waaiende zuidoostelijke wind.
Vanavond en vannacht is het droog met veel wolken en minima van 4 tot 6 graden.
Morgen en zondag blijft het vrij zacht met op beide dagen maxima rond 9 graden. Het is ook dan meestal droog met veel wolken, maar ook enkele zonnige perioden.
Maandag starten we met minima rond het nulpunt, maar het wordt overdag toch weer 6 à 7 graden.
Geert Naessens