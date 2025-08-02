9°C
Aanmelden
Weerbericht

Soms een opkla­ring bij 9 graden

2026 01 22 120212 Ingelmunster Luc Lambert

Foto Luc Lambert

Vandaag is het meestal zwaar bewolkt tot betrokken met kans op een drupje regen. Er kunnen ook wat opklaringen opduiken. Het blijft vrij zacht bij maxima tot 9 graden en een minder hard waaiende zuidoostelijke wind.

Vanavond en vannacht is het droog met veel wolken en minima van 4 tot 6 graden.

Morgen en zondag blijft het vrij zacht met op beide dagen maxima rond 9 graden. Het is ook dan meestal droog met veel wolken, maar ook enkele zonnige perioden.

Maandag starten we met minima rond het nulpunt, maar het wordt overdag toch weer 6 à 7 graden.

Geert Naessens

Meest gelezen

Weer
Weerbericht

Zacht winterweer met zon in aantocht, koude nachten houden aan
Jan Demets - Otegem
Weerbericht

Bewolkt met kans op lichte regen
wevelgem weer weerbericht zonnig Leie
Weerbericht

Droger en zonniger weer op komst, volgende week keert zomer volop terug

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden