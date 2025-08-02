Vanavond en vannacht is het droog met veel wolken en minima van 4 tot 6 graden.

Morgen en zondag blijft het vrij zacht met op beide dagen maxima rond 9 graden. Het is ook dan meestal droog met veel wolken, maar ook enkele zonnige perioden.

Maandag starten we met minima rond het nulpunt, maar het wordt overdag toch weer 6 à 7 graden.