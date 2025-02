Vanavond en vannacht is het ook bewolkt met minima rond 2 graden. Daarin schuilt wel gevaar want lokaal is toch een korte opklaring mogelijk met dan daar wel minima die tijdelijk rond nul en aan de grond negatief kunnen worden met kans op tijdelijke en lokale gladheid!

Morgen blijft de bewolking overheersen. De kans op wat motregen is dan in de namiddag ook weer groot met ook weer meer wind uit het noordoosten. Een onaangename dag dus want het wordt ook niet veel meer dan 3-4 graden en dat voelt door de wind kouder aan. In de nacht naar dinsdag kan het ook gaan regenen.

Dinsdag is ook weer een grijze en koude dag met maxima van amper 5-6 graden.

De rest van de week blijft het waarschijnlijk zwaar bewolkt met soms een drup regen en koude temperaturen die telkens niet veel meer hoger geraken dan rond 6 graden terwijl het in de nachten een graadje kan vriezen.

KUST:

Vandaag is het opnieuw grijs met maxima rond 6 graden. Er is weer wat meer wind en een grotere kans op wat lichte motregen en de dag start zelfs met heuse regen aan de Westkust. Die trekt geleidelijk weg.

Vanavond en vannacht is het meest droog, bewolkt en koud met minima rond 2 graden. Morgen volgt nog meer bewolking met in de loop van de dag weer kans op wat lichte regen bij maxima rond 3-4 graden en een erg koud aanvoelende noordoostelijke wind.