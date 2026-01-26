Aanmelden
Grij­ze, bewolk­te en wat neve­li­ge dag bij 9 graden

Frank Vergucht

Vandaag wordt een grijze en bewolkte dag. Het is wat nevelig, maar meestal droog. Toch is er lokaal kans op wat lichte motregen of een streepje zon. Een maxima van acht à negen graden met een zwakke zuidoostelijke tot zuidelijke wind. 

Vanavond en vannacht is dat hetzelfde beeld, maar met een minima rond een koudere één à twee graden. Tegen de ochtend trekt een storing door West-Vlaanderen met perioden van regen.

Dat is ook morgen het geval. Wolken, wat korte opklaringen en vooral in de ochtend eerst perioden met regen. Het is wel koeler met een maxima van zes à zeven graden die pas tegen het eind van de dag bereikt wordt bij wat meer wind uit het oosten.

Woensdag is het weer voornamelijk droog met tijdelijk ook wat hogere maxima rond tien à elf graden. Donderdag wordt weer iets koeler met wat regen, maar vrijdag en in het weekeind bereiken we weer wat hogere maxima

