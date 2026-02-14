De maxima schommelen tussen 3 graden in de Hoge Ardennen, 8 of 9 graden in het centrum en 10 graden aan zee, meldt het KMI. Aan de kust is de wind vrij krachtig met rukwinden tot 50 km/ u.

Vrijdagnacht regent het eerst. Na die storing blijft het vrij bewolkt met nog wat plaatselijke lichte regen of motregen. De temperaturen veranderen weinig bij minima van 2 graden in de Oostkantons tot 8 graden in het centrum en het westen.

Het weekend start zwaarbewolkt met regen of motregen bij tussenpozen. Het is zaterdag gevoelig zachter bij maxima van 7 graden in de Hoge Venen tot lokaal 13 graden in Laag- en Midden- België. De wind kan zee opnieuw krachtig waaien met rukwinden tot zo'n 50 km/ u.

Ook zondag verwachten we veel wolken met 's ochtends soms lichte regen. In de namiddag valt er meer regen vanaf het noordwesten. Het is opnieuw zeer zacht voor deze tijd van het jaar met maxima tussen 8 en 13 graden.