'T'huis in Canada

We gaan op bezoek bij zeven uitgeweken West-Vlamingen, samen met Noord-Amerika kenner Pieter Demuynck. 

Mike Petillion van Rekkem naar Québec

Canada... het op één na grootste land ter wereld, uitgestrekte natuur en onbegrensde kansen. In de eerste aflevering van 'Thuis in Canada' ontmoeten we Mike Petillion uit Rekkem, die in 2006 naar Québec trok en vandaag general manager is van het succesvolle baseballteam Québec Capitales.

Thuis in canada

Vanaf 13 februari: 'T'huis in Canada op Focus & WTV!

Thuis in canada

Vanaf 13 februari: 'T'huis in Canada op Focus & WTV!

