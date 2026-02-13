Programma's

Mike Petillion van Rekkem naar Québec

Canada... het op één na grootste land ter wereld, uitgestrekte natuur en onbegrensde kansen. In de eerste aflevering van 'Thuis in Canada' ontmoeten we Mike Petillion uit Rekkem, die in 2006 naar Québec trok en vandaag general manager is van het succesvolle baseballteam Québec Capitales.