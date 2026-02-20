Programma's

De Canadese droom van Sarah Hillewaert

In deze tweede aflevering van Thuis in Canada trekken we naar Mississauga, waar we Sarah Hillewaert ontmoeten! Oorspronkelijk komt ze uit Oostkamp, maar vandaag heeft ze in Canada een prachtig nieuw hoofdstuk geschreven. Sarah maakt er namelijk carrière als Associate Professor aan de prestigieuze University of Toronto.