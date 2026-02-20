'T'huis in Canada
We gaan op bezoek bij zeven uitgeweken West-Vlamingen, samen met Noord-Amerika kenner Pieter Demuynck.
De Canadese droom van Sarah Hillewaert
In deze tweede aflevering van Thuis in Canada trekken we naar Mississauga, waar we Sarah Hillewaert ontmoeten! Oorspronkelijk komt ze uit Oostkamp, maar vandaag heeft ze in Canada een prachtig nieuw hoofdstuk geschreven. Sarah maakt er namelijk carrière als Associate Professor aan de prestigieuze University of Toronto.
