Essevee won zondagavond op de tweede speeldag van de Relegation Play-off met 1-2 in Dender. De thuisploeg kwam na 48 minuten weliswaar op voorsprong langs David Hrncar, maar twee doelpunten van Josephu Opoku (55., 62.) deden de match in het voordeel van de bezoekers kantelen. In het klassement heeft Zulte Waregem met 36 punten veertien punten meer dan Dender. Met nog slechts vier speeldagen te gaan en maximaal twaalf punten te verdienen, is die kloof onoverbrugbaar.

Ook Cercle Brugge, dat zaterdag in eigen huis La Louvière versloeg met 3-0, kan met 35 punten niet meer worden bijgehaald door Dender. La Louvière is met 31 punten nog niet helemaal zeker van het behoud. Volgende week zondag (19 april) zijn de affiches op speeldag drie in de Relegation Play-off Dender/Cercle en La Louvière/Zulte Waregem.

Knullig balverlies

Dender had zichzelf vorige week dankzij een driepunter in La Louvière weer wat hoop gegeven om de laatste plaats, en het barrageduel tegen een 1B-club, te ontlopen en tegen Zulte Waregem zag het er in het begin van de tweede helft nog wat rooskleuriger uit na de openingsgoal van Hrncar. Die kon een voorzet van Viltard simpel binnen tikken. Maar het antwoord van de bezoekers volgde snel. Opoku maakte op aangeven van Ementa gelijk na knullig balverlies van Marijnissen. Essevee had bloed geraken en op het uur volgde een tweede goal, opnieuw langs Opoku.

Dender kwam daarna via Hrncar, die op de lat kopte, dichtbij de 2-2 maar aan de overzijde raakte ook Ementa het doelhout. In de slotfase kreeg Zulte Waregem nog een unieke kans om de score uit te diepen maar Erenbjerg en Lofolomo misten allebei vanop de stip. Toch bleef de zege op het bord voor Zulte Waregem, dat zich kan opmaken voor een verlengd verblijf in 1A. Ook in Jan Breydel kan men bij Cercle een (bescheiden) feestje vieren nu het behoud voor de Vereniging verzekerd is.