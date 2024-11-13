Voor aanvang van de afsluitende ploegkoers over een uur en 50 ronden stonden er vier koppels in dezelfde ronde. Dat waren Hesters/Havik, Van den Bossche/De Vylder, De Buyst/Viviani en de Duitsers Roger Kluge en Tim Tom Teutenberg. Op een ronde volgden Europese kampioenen Yanne Dorenbos en Vincent Hoppezak.

Die topploegen maakten het elkaar bijzonder lastig met aanvallen die elkaar slag om slinger opvolgden. De Buyst en Viviani pakten op 23 minuten en 50 ronden voor het einde uit met een doubletten en zo moesten de andere koppels weer vol aan de bak. Hesters luidde de finale in en ging voor een tripletten, maar Van den Bossche counterde. Bij het ingaan van de laatste 50 ronden stonden nog steeds vier ploegen in dezelfde ronde. Uiteindelijk slaagden Van den Bossche en De Vylder erin om in de laatste zeventien ronden nog een ronde te pakken en zo het laken naar zich toe te trekken.

Op de erelijst van de Gentse zesdaagse volgen Van den Bossche en De Vylder Hesters en Benjamin Thomas op. Het Belgisch-Franse duo hield vorig jaar de Vylder en Robbe Ghys van hun derde opeenvolgende eindzege in 't Kuipke.