Zes­daag­se van Gent : Wereld­kam­pi­oe­nen Van den Bos­sche en De Vyl­der schrij­ven 84e edi­tie op hun naam

Zesdaagse Gent
Fabio Van den Bossche en Lindsay De Vylder hebben de 84e editie van de Zesdaagse van Gent op hun naam geschreven. De wereldkampioenen namen in 't Kuipke in het absolute slot van de afsluitende ploegkoers nog een ronde voorsprong en hielden zo Jules Hesters en de Nederlander Yoeri Havik af. Jasper De Buyst en de afscheidnemende Italiaan Elia Viviani vervolledigden het podium.

Voor aanvang van de afsluitende ploegkoers over een uur en 50 ronden stonden er vier koppels in dezelfde ronde. Dat waren Hesters/Havik, Van den Bossche/De Vylder, De Buyst/Viviani en de Duitsers Roger Kluge en Tim Tom Teutenberg. Op een ronde volgden Europese kampioenen Yanne Dorenbos en Vincent Hoppezak. 

Die topploegen maakten het elkaar bijzonder lastig met aanvallen die elkaar slag om slinger opvolgden. De Buyst en Viviani pakten op 23 minuten en 50 ronden voor het einde uit met een doubletten en zo moesten de andere koppels weer vol aan de bak. Hesters luidde de finale in en ging voor een tripletten, maar Van den Bossche counterde. Bij het ingaan van de laatste 50 ronden stonden nog steeds vier ploegen in dezelfde ronde. Uiteindelijk slaagden Van den Bossche en De Vylder erin om in de laatste zeventien ronden nog een ronde te pakken en zo het laken naar zich toe te trekken. 

Op de erelijst van de Gentse zesdaagse volgen Van den Bossche en De Vylder Hesters en Benjamin Thomas op. Het Belgisch-Franse duo hield vorig jaar de Vylder en Robbe Ghys van hun derde opeenvolgende eindzege in 't Kuipke. 

Belga
Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Zesdaagse Gent

