De eerste puntenkoers van de avond was voor de Nederlander Jan-Willem van Schip, die nipt De Vylder achter zich liet. Noah Vandenbranden regelde de tweede puntenkoers van de avond. De eerste ploegafvalling van deze zesdaagse, verreden op het scherpst van de snee, ging naar Jules Hesters. In de tijdrit baanronde bleken Noah Vandenbranden/Gianluca Pollefliet de snelsten van het pak.

Zeven koppels begonnen in dezelfde ronde aan de eerste ploegkoers van de avond, met De Vylder en Ghys in polepositie. Na een neutralisatie, door een val van Matijs Van Strijthem na zowat 10 minuten, haalden Van Den Bossche en Thomas het in een zinderende finale, maar De Vylder en Ghys van de leidersplaats verdringen, lukte hen niet.