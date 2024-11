Ook in 2022 en 2023 won De Vylder met Robbe Ghys. Hij wil er dus alles aan doen om ook deze editie aan zijn palmares toe te voegen. "Ik heb de riem er nog niet afgelegd en ben alsmaar bezig gebleven. Daarom is mijn WK-vorm er nog altijd. Ik ben klaar om te schitteren in Gent. De sfeer in 't Kuipke is altijd enorm goed. Ik wil de komende zes dagen en nachten enorm genieten, maar natuurlijk is het onze ambitie om een drie op drie te pakken", besluit De Vylder.