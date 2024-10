Kersverse wereldkampioen omnium Lindsay De Vylder uit Anzegem wil over twee weken opnieuw een gooi doen naar winst in de Gentse Zesdaagse, samen met Robbe Ghys. Het WK piste in Ballerup is een keerpunt geweest in de carrière van de 29-jarige Anzegemnaar. Een carrière die gedwarsboomd wordt door twijfel en...hooikoorts.