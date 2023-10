Zes op zes voor Genk na 0 – 3 zege in Kortrijk

De Limburgers pakken zo dit seizoen voor het eerst zes op zes in de competitie, na de 4-0 zege tegen KV Mechelen van vorig weekend. Genk verloor dit seizoen nog maar één keer, op de tweede speeldag - in eigen huis dan nog - tegen KAS Eupen. Met 21 punten zijn ze intussen opgeklommen naar een met Cercle gedeelde vierde plaats, op zeven punten van leider Union. Kortrijk sprokkelde dit seizoen nog maar acht punten en is daarmee voorlaatste. De rode lantaarn is nog steeds in handen van Westerlo.