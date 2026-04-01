Young­sters van Oos­ten­de ope­nen vier­de edi­tie met zege tij­dens Cham­pi­ons Lea­gue bas­ket U18

Basket

De min 18-jarigen van Oostende hebben dinsdag hun eerste groepswedstrijd gewonnen in de Youth Champions League basket. In het Bosnische Laktasi haalden de jonge Belgen het van het Turkse Nymburk met 55-79.

Dylan Inussa Isako kroonde zich voor Oostende tot topschutter van de partij met 22 punten. Ook Max Van de Keere en Tim Waerniers deden hun duit in het zakje met respectievelijk 17 en 16 punten. De youngsters van Oostende, vorig jaar verliezend finalist, gaan zo meteen aan de leiding in poule A en staan donderdag (12u30) voor hun tweede groepswedstrijd tegenover het Bosnische KK Borac Banja Luka.

Aan de vierde editie van de Youth Champions League nemen in totaal twaalf teams deel. KK Igokea, in 2023 winnaar van de eerste editie, is de gastclub. Het Litouwse Rytas Vilnius, vorig jaar in de finale met 109-76 te sterk voor Oostende, gaat voor een derde titel op rij. Het Tsjechische Nymburk, het Israëlische Bnei Herzliya, de Turkse clubs Galatasaray en Tofas Bursa, het Spaanse Gran Canaria, het Azerbeidzjaanse Sabah en de Duitse clubs Oldenburg, Ludwigsburg en Bonn zijn ook van de partij. De teams worden over vier groepen van drie verdeeld. De groepswinnaars spelen de halve finales, de nummers twee en drie zijn veroordeeld tot klassementswedstrijden.

Belga
Meest gelezen

Simon mignolet 1
Sport

Verrassing bij Club Brugge: keeper Simon Mignolet stopt met voetballen
Stadion brugge
Sport

Bijna licht aan het eind van de tunnel? Raad voor Vergunningsbetwistingen buigt zich morgen over Brugs stadiondossier
KV Kortrijk
Sport

KV Kortrijk verslaat Jong AA Gent en zet grote stap naar promotie

Lees ook

Offside 7 april

Pogacar oogst lof in Offside na Ronde van Vlaanderen: “Op dit niveau is hij onklopbaar”
Bloem

Knack Roeselare haalt Nederlandse middenman Jochem Bloem
Ivan Leko

Club Brugge klaar voor kraker tegen Anderlecht in allerlaatste play-offs
Brand bus brugge

Barcelona-fan vrijgesproken voor onopzettelijke busbrand
Emma Plasschaert

Emma Plasschaert klimt naar tweede plaats in Trofeo Princesa Sofia
Jeline Vandromme

Jeline Vandromme stoot door naar kwartfinales op ITF Nantes
