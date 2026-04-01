Dylan Inussa Isako kroonde zich voor Oostende tot topschutter van de partij met 22 punten. Ook Max Van de Keere en Tim Waerniers deden hun duit in het zakje met respectievelijk 17 en 16 punten. De youngsters van Oostende, vorig jaar verliezend finalist, gaan zo meteen aan de leiding in poule A en staan donderdag (12u30) voor hun tweede groepswedstrijd tegenover het Bosnische KK Borac Banja Luka.

Aan de vierde editie van de Youth Champions League nemen in totaal twaalf teams deel. KK Igokea, in 2023 winnaar van de eerste editie, is de gastclub. Het Litouwse Rytas Vilnius, vorig jaar in de finale met 109-76 te sterk voor Oostende, gaat voor een derde titel op rij. Het Tsjechische Nymburk, het Israëlische Bnei Herzliya, de Turkse clubs Galatasaray en Tofas Bursa, het Spaanse Gran Canaria, het Azerbeidzjaanse Sabah en de Duitse clubs Oldenburg, Ludwigsburg en Bonn zijn ook van de partij. De teams worden over vier groepen van drie verdeeld. De groepswinnaars spelen de halve finales, de nummers twee en drie zijn veroordeeld tot klassementswedstrijden.