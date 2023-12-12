WK Darts: Titelverdediger Luke Littler wacht Mario Vandenbogaerde uit Geluwe op in tweede ronde
Titelverdediger Luke Littler kon zich donderdagavond vlot kwalificeren voor de tweede ronde van het WK darts. In het Alexandra Palace in Londen won de 18-jarige Engelsman en nummer 1 van de wereld probleemloos van de 49-jarige Litouwer Darius Labanauskas. Het werd 3-0 (3-2, 3-2 en 3-1) in amper 25 minuten wedstrijd. 'The Nuke' gooide gemiddeld 101,54 met zeven 180's.
Zijn tegenstander in de tweede ronde (1/32e finales) wordt Mario Vandenbogaerde (PDC 66), op voorwaarde dat die zaterdagnamiddag kan winnen van de Welshman David Davies (PDC 144), een qualifier.
Vandenbogaerde stond op z’n 50ste voor het eerst op het WK van de PDC, het grootste toernooi van de belangrijkste dartsbond. En opvallend, Vandenbogaerde combineert alles met zijn job als bouwvakker.