Zijn tegenstander in de tweede ronde (1/32e finales) wordt Mario Vandenbogaerde (PDC 66), op voorwaarde dat die zaterdagnamiddag kan winnen van de Welshman David Davies (PDC 144), een qualifier.

Vandenbogaerde stond op z’n 50ste voor het eerst op het WK van de PDC, het grootste toernooi van de belangrijkste dartsbond. En opvallend, Vandenbogaerde combineert alles met zijn job als bouwvakker.