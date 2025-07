De juniorenkoers Menen-Kemmel-Menen, goed voor 130 kilometer over uitdagend terrein, kreeg al vroeg in de wedstrijd vorm. Witse Bertels reed mee in een vroege ontsnapping en bleef met een select groepje voorop. In de slotfase probeerde hij ook nog solo weg te rijden, maar zonder succes. "Ik heb in de laatste ronde nog eens alleen aangevallen, maar dat reden ze dicht", vertelt Bertels. "Toch had ik het gevoel dat ik de koers goed onder controle had. In de sprint kon ik het mooi afmaken."

De Oost-Vlaming Lowie Baeck strandde op de tweede plaats, de Est Joonas Puuraid werd derde. Bertels volgt daarmee Stan Craps op, die de editie van vorig jaar won.