Opvallend is dat Lagae een hoofdstuk wijdt aan het ontstaan van Cercle Brugge. Hij licht ook de overname toe van de Vereniging door AS Monaco.

Professor Lagae gebruikt dit als het voorbeeld van een geslaagde overname. De overname van KV Kortrijk door de Maleisiër Vincent Tan wordt dan weer gebruikt als het voorbeeld van een mislukte overname.

In zijn boek 'Sneller, groter, gekker' heeft Wim Lagae het over de ratrace in de sport, met een dolgedraaide sportbusiness tot gevolg. Hij brengt het verhaal van Cercle en KV Kortrijk, maar ook van Patrick Lefevere, Red Bull of Nike.