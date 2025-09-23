“Wij hebben de wapens om die wedstrijd naar ons toe te trekken.” KV Kortrijk kijkt al uit naar topper tegen Beveren
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
KV Kortrijk blijft ongeslagen, heeft nu 22 op 24 en dat is, behalve dat halve misstapje vorige week tegen ClubNXT, een schitterend rapport. Bijna net zo schitterend als dat van Beveren. De vlekkeloze competitieleider die volgende zondag naar het Guldensporenstadion komt voor dé eerste topper van deze competitie. KVK lijkt klaar om de Waaslanders in een vol huis te ontvangen.
Het is de derde match op een week waarin we toch twee topwedstrijden hadden tegen RWDM en Eupen en die hebben we voor mij allebei verdiend gewonnen. Gedomineerd ook.
"Ik ben heel tevreden met de prestatie van mijn ploeg," begint trainer Michiel Jonckheere de analyse na KV Kortrijk - Eupen. Enige minpuntje: "het moet hier voor mij twee, drie nul staan. Dus het is jammer dat de jongens zichzelf niet sneller belonen."
Lennard Hens, de doelpuntenmaker, staat nog even stil bij z'n goal: "Als Matthew de bal heeft, dan weet je dat die centers gaan komen. Ik zag die bal komen. Ik wist dat die juist over de verdediging zou vallen. En ik pak hem vol op de slof en die gaat heel mooi binnen."
Bekijk het wedstrijdverslag in het artikel hiernaast
En dan volgende zondag dé topper: KV Kortrijk - Beveren
Michiel Jonckheere: " na het jammere puntenverlies tegen Club NXT heeft mijn ploeg een hele goede reactie getoond en zes op zes gepakt tegen twee ploegen - RWDM en Eupen - die volgens mij in de top zes zullen spelen. Ik kan alleen maar tevreden zijn en dit is ook mooi naar volgende week toe. Je krijgt nu een absolute topaffiche tegen Beveren. Eén tegen twee."
Lennard Hens: "Een topwedstrijd in een vol stadion met een ongelofelijke sfeer. Dan gaan wij ons best doen om te laten zien dat wij daar horen te staan.
Beveren is een goede en stabiele ploeg. Maar goed, wij hebben wapens genoeg, spelers genoeg en alles om die wedstrijd naar onze kant te trekken.
Michiel Jonckheere: "Het zijn op dit moment, samen met Beerschot, de beste ploegen die tegenover elkaar staan, denk ik. Als wij het niveau halen dat we nu twee wedstrijden gehaald hebben, dan zal dat een mooie wedstrijd opleveren tegen Beveren dat ook een goede ploeg is met een mix van veel talent en ervaring. Dat zal normaal gezien een mooie wedstrijd opleveren."