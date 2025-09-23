"Ik ben heel tevreden met de prestatie van mijn ploeg," begint trainer Michiel Jonckheere de analyse na KV Kortrijk - Eupen. Enige minpuntje: "het moet hier voor mij twee, drie nul staan. Dus het is jammer dat de jongens zichzelf niet sneller belonen."

Lennard Hens, de doelpuntenmaker, staat nog even stil bij z'n goal: "Als Matthew de bal heeft, dan weet je dat die centers gaan komen. Ik zag die bal komen. Ik wist dat die juist over de verdediging zou vallen. En ik pak hem vol op de slof en die gaat heel mooi binnen."

