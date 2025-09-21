Eupen presenteerde zich als een goed georganiseerde middenmoter en probeerde zo de thuisploeg af te houden. KVK had uit de zege op RWDM vertrouwen getankt en liet de bal aardig combinerend rond gaan. Toch kwam het eerste gevaar van de bezoekers. Nuhu kreeg ruimte op links en zette voor maar aan de tweede paal kon Anderson nog net in corner werken voor een Eupense aanvaller.

Maar vanaf dan domineerde KVK de eerste helft. Ambrose kreeg een vrije schietkans, legde nog af op Van Landschoot, maar Hiller stond pal. Wanneer KVK versnelde moest Eupen naar adem happen. Halfweg de eerste helft kreeg Anderson op links een verre bal. De Schot zette meteen voor een in de zestien nam Hens de bal ineens op de slof. Gekraakt ging de bal onhoudbaar tegen de netten: 1-0.

Nog voor de rust konden Vilmos Denes en Van Landschoot doelman Hiller weer op de proef stellen. Meteen na de rust was de 2-0 tee keer erg dichtbij. Eerste kon Van Landschoot afleggen op Dens maar die schoot niet raak. Even later prutste Eupen achterin. Ambrose en Van Landschoot kregen de bal echter niet voorbij doelman Hiller.

Eupen scoorde tussenin wel maar voor buitenspel werd de 1-1 afgekeurd. Aan de overzijde ging de bal op de stip na overduidelijk handsspel. Thierry Ambrose ging achter de bal staan maar trapte z'n elfmeter binnen het beriek van doelman Hiller. De geruststellende 2-0 bleef zo uit.

Met nog een kwartier te gaan kreeg Yan Van Genechten rood bij Eupen. Kortrijk kreeg in het slot nog kansen via Ambrose en invaller Sixtus maar het bleef 1-0.

Bovenin de stand verandert er zo niets. Beveren won met 2-1 van Seraing, Beerschot klopte Lokeren met een late strafschoptreffer van West-Vlaming Lukas Van Eenoo. Beveren topt de lijst met een perfecte 24/24. KVK staat tweede met 22 punten en Beerschot volgt op plaats drie met 20 punten. Volgende zondag komt Beveren naar het Guldensporenstadion voor de onvervalste topper van de reeks.