De kapitein van de Red Flames streek in 2022 al de titel van ereburger op in Wielsbeke. "Net als ik helpen ze ook het vrouwenvoetbal op de kaart zetten en dat is superfijn", aldus Wullaert. Ze blonk onlangs nog uit met een hattrick tegen Hongarije. Volgende week weet ze welke landen België tegenkomt in de kwalificatiecampagne voor het EK in 2025.