De twintigjarige Segaert verlengde dit seizoen zijn Europese titel tijdrijden bij de beloften en won in die discipline, ook net als vorig jaar, zilver op het wereldkampioenschap. Daarnaast won hij de tijdrit in de Giro Next Gen en toonde de jonge renner van Lotto Dstny zich ook bij de profs. Op het Belgisch kampioenschap werd hij zowel in de tijdrit (achter Wout van Aert) als de wegrit (achter Remco Evenepoel) tweede.

Op de erelijst is Segaert de opvolger van Cian Uijtdebroeks, een ander wielertalent. De student burgerlijk ingenieur was zondag niet aanwezig op het gala omdat hij op stage is met zijn team Lotto Dstny.