In de dansstijl disco namen 22 solo’s, twaalf duo’s, tien small teams (4 tot 7 dansers) en twee formaties (8 of meer dansers) deel. Disco is een dansstijl op uptempomuziek. De stijl kenmerkt zich vooral door snelle, krachtige en afgelijnde bewegingen.

Kampioenstitels waren er voor Neela Acquet (Dance Passion, Oostkamp) in Disco Solo Youth, voor Stella Synaeghel & Elena Cornelis (Rose De Leyn, Brugge) in Disco Duo Junior, voor het team Infinity (Hypnosis, Roeselare) in Disco Small Team Junior, voor het team Xotic (Dance Passion, Oostkamp) in Disco Small Team Adult en voor het team Dancemania (Rose De Leyn, Brugge) in Disco Big Team Adult.



Zilver was er voor Xena Vanhuyse & Kimberly Vereycken (Rose De Leyn, Brugge) in Disco Duo Youth, voor Milla Schaubroeck & Babet Vuylsteke (Hypnosis, Roeselare) in Disco Duo Junior, voor het duo Kircke Debavelaere (Hypnosis, Roeselare) & Amélie Beauprez (Rose De Leyn, Brugge) in Disco Duo Adults, voor het team Xactly (Dance Passion, Oostkamp) in Disco Small Team Adult en voor het team Xcited (Dance Passion, Oostkamp) in Disco Big Team Adult.

Bronzen medailles waren er voor het team No Fear (Rose De Leyn, Brugge) in Disco Small Team Junior en voor het team Felicity (Hypnosis, Roeselare) in Disco Small Team Adult.