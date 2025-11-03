Hoewel Segaert later dit seizoen de Giro rijdt, ligt de focus vooral op het Vlaamse voorjaar. Samen met ploegleider Nikolas Maes moet hij Bahrain Victorious meer op de voorgrond brengen. “De ploeg wil verder investeren in het klassieke verhaal”, aldus Maes. “Met Alec hebben we er een extra kandidaat bij om te presteren in die koersen. En met renners als Mohorič hopen we opnieuw stappen vooruit te zetten.”

Livyns en Segaert kruisen elkaar voor het eerst dit seizoen in de Omloop Het Nieuwsblad op 28 februari.