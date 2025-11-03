West-Vlaamse pionnen in het voorjaar: Livyns naar Astana, Segaert wil doorbreken bij Bahrain
Door de fusie tussen Lotto en Intermarché moesten verschillende renners op zoek naar een nieuwe ploeg. Voor Arjen Livyns betekende dat een overstap naar XDS Astana, terwijl Alec Segaert bij Bahrain Victorious hoopt op de doorbraak in het Vlaamse voorjaar. Beiden krijgen er elk een belangrijke rol richting de klassiekers.
Arjen Livyns (31) zet dit seizoen een nieuwe stap in zijn carrière bij XDS Astana, de ploeg van Alexander Vinokourov. De Kerkhovenaar was einde contract bij Lotto en koos bewust voor zekerheid en een duidelijke rol binnen de Kazachse WorldTour-formatie. “De rijke geschiedenis, de omkadering en de resultaten van de ploeg hebben meegespeeld”, klinkt het.
"Overtuigd met prestaties in voorjaar"
Bij Astana moet Livyns de voorjaarskern versterken en zijn ervaring delen in de Vlaamse klassiekers. “Ze hebben geen uitgesproken kopman, maar wel meerdere sterke renners voor het voorjaar”, zegt Livyns. “Ze zochten iemand met kennis van het parcours en de streek. Mijn prestaties in het voorjaar hebben hen overtuigd.”
“Ze zochten iemand met kennis van het parcours en de streek. Mijn prestaties in het voorjaar hebben hen overtuigd.”
Die ervaring bewees Livyns de voorbije jaren meermaals, met onder meer een opvallende prestatie in Gent-Wevelgem, waar hij als enige Mads Pedersen kon volgen. Een echt topresultaat ontbreekt voorlopig nog. “Het is vaak een kwestie van een paar procentjes. Nog iets sterker worden, alles eens laten meezitten en op het juiste moment in de ontsnapping zitten.”
"Hoop om handen in de lucht te steken"
Ook Alec Segaert wil dit seizoen die volgende stap zetten. De Lendeledenaar liet in 2025 weliswaar geen grote uitschieters noteren, maar voelt wel dat hij gegroeid is. Bij Bahrain Victorious, waar zijn broer Loïc hoofdtrainer is, mikt hij opnieuw hoger. “Ik reed voor het eerst grote klassiekers zoals de Ronde, E3 en Gent-Wevelgem, en ook mijn eerste grote ronde”, zegt Segaert. “Het seizoen zag er helemaal anders uit, maar het gevoel is wel dat ik vooruitgang heb geboekt.”
“Ik hoop toch eens de handen in de lucht te kunnen steken. Daar doen we het voor."
Die progressie moet zich dit jaar vertalen in resultaten. “Ik hoop toch eens de handen in de lucht te kunnen steken. Daar doen we het voor. Maar ook een ploegmaat helpen winnen geeft voldoening.”
Bahrain Victorious meer op de voorgrond brengen
Hoewel Segaert later dit seizoen de Giro rijdt, ligt de focus vooral op het Vlaamse voorjaar. Samen met ploegleider Nikolas Maes moet hij Bahrain Victorious meer op de voorgrond brengen. “De ploeg wil verder investeren in het klassieke verhaal”, aldus Maes. “Met Alec hebben we er een extra kandidaat bij om te presteren in die koersen. En met renners als Mohorič hopen we opnieuw stappen vooruit te zetten.”
Livyns en Segaert kruisen elkaar voor het eerst dit seizoen in de Omloop Het Nieuwsblad op 28 februari.