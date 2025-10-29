14°C
Arjen Livy­ns ver­laat Lot­to voor XDS Astana

Arjen Livyns

Arjen Livyns verlaat na dit seizoen de Belgische wielerploeg Lotto, die fuseert met Intermarché-Wanty, voor de Kazachse WorldTour-formatie XDS Astana, zo maakte zijn toekomstige werkgever maandag bekend. De 31-jarige Avelgemnaar ondertekent er een contract voor één seizoen.

Livyns kwam de voorbije drie jaar voor de Lotto-ploeg uit, veelal in een dienende rol. Voordien reed hij voor Bingoal Pauwels Sauzen WB. "Ik wil de ploeg bedanken voor deze mogelijkheid", vertelt Livyns in een reactie van het team. "Voor mij was het belangrijk dat ik mijn carrière zou kunnen voortzetten in een sterke en gedreven ploeg. Ik hoop dan ook mijn bijdrage te kunnen leveren in het voorjaarswerk en andere WorldTour-koersen. Voor de klassiekers en de grote ronden ben ik wielrenner geworden en daar wil ik dan ook met mijn nieuwe team successen neerzetten."

Belga
Arjen Livyns

