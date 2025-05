Ook Ardon Jashari (22) werd in Antwerpen beloond voor het afgelopen seizoen. De middenvelder van Club Brugge kreeg er de trofee van Speler van het seizoen in de Jupiler Pro League en die van Talent. "Ik ben echt trots dat ik deze prijzen heb gewonnen. Ik voel me vooral erg vereerd."

De verdedigende middenvelder kwam afgelopen zomer voor een bedrag van zes miljoen euro over van het Zwitserse Luzern en zijn transfer bleek voor Club Brugge een schot in de roos. De Zwitserse international (2 caps) speelde dit seizoen 52 wedstrijden voor Club, waarin hij 4 keer scoorde en 6 assists gaf. Jashari ligt nog tot de zomer van 2029 onder contract in Jan Breydel, maar een overstap naar het buitenland lonkt. "Ik voel me thuis in Brugge. Ik denk er momenteel niet aan om weg te gaan."