Na de pauze kwam RWDM sterk opzetten en in de 69e minuut leverde dat de gelijkmaker op. Biron controleerde een diepe bal van Souza en werkte beheerst af: 1-1. Op dat moment leek de titel naar de Brusselaars te gaan en hing alles af van de match in Lommel, maar Zulte Waregem toonde veerkracht. De thuisploeg bleef aandringen en werd in de slotfase beloond. Opoku stuurde Vossen diep en de ervaren spits stiftte de bal knap over doelman Lathouwers: 2-1. De Elindus Arena ontplofte van vreugde.