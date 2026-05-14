Club­sup­por­ters maken zich op voor moge­lijk titel­feest: groot scherm aan Jan Brey­del ver­wacht dui­zen­den fans

Club Brugge kan vanavond zijn twintigste landstitel veroveren als het wint op het veld van KV Mechelen. Voor supporters die de verplaatsing niet maken, wordt aan het Jan Breydelstadion een groot scherm opgesteld. Daar worden vanavond duizenden fans verwacht.

De spanning stijgt in Brugge nu Club Brugge op één overwinning van een nieuwe landstitel staat. Aan het Jan Breydelstadion zijn de voorbereidingen voor een mogelijk kampioenenfeest volop aan de gang. Op het plein aan de Noordtribune staat een groot scherm opgesteld waar supporters de wedstrijd samen kunnen volgen.

Duizenden supporters op post

Er worden tussen de 4.000 en 5.000 supporters verwacht. Intussen zijn de technische voorbereidingen afgerond: het scherm staat klaar, de geluidsinstallatie is getest en ook de cafés in de buurt bereiden zich voor op een drukke avond.

Ook op de Platse, vlakbij het stadion, leeft de titelkoorts. Café-uitbaters rekenen op veel volk en kijken vol vertrouwen uit naar de wedstrijd in Mechelen.

Als Club Brugge vanavond wint op het veld van KV Mechelen, is de twintigste landstitel officieel binnen. Toch lijkt het grootste feestmoment hoe dan ook pas zondag te volgen, voor en na de thuiswedstrijd tegen AA Gent.

