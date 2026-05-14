Er worden tussen de 4.000 en 5.000 supporters verwacht. Intussen zijn de technische voorbereidingen afgerond: het scherm staat klaar, de geluidsinstallatie is getest en ook de cafés in de buurt bereiden zich voor op een drukke avond.

Ook op de Platse, vlakbij het stadion, leeft de titelkoorts. Café-uitbaters rekenen op veel volk en kijken vol vertrouwen uit naar de wedstrijd in Mechelen.

Als Club Brugge vanavond wint op het veld van KV Mechelen, is de twintigste landstitel officieel binnen. Toch lijkt het grootste feestmoment hoe dan ook pas zondag te volgen, voor en na de thuiswedstrijd tegen AA Gent.