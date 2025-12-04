Bij de federatie komt het nieuws hard aan. “De gezondheid van Sam staat nu volledig voorop. We wensen hem enorm veel kracht toe en vragen om zijn privacy en die van zijn familie te respecteren”, klinkt het bij TopVolley Belgium.

Deroo bouwde de voorbije vijftien jaar een sterke internationale carrière uit. Hij debuteerde in 2010 bij Knack Roeselare, waar hij meteen de Supercup en een jaar later de Belgische beker won. In 2012 trok hij naar Italië en groeide hij uit tot een vaste waarde in Europese topcompetities. Vandaag speelt hij voor Lokomotiv Novosibirsk in Rusland.

