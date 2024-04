Regerend kampioen Roeselare kon het in eigen huis afmaken, maar de West-Vlamingen moesten met 2-3 de duimen leggen voor de bezoekers uit Limburg. Die haalden het in de Tomabelhal met 25-19, 19-25, 26-24, 16-25 en 8-15.

Maaseik had de eerste finalewedstrijd voor eigen publiek met 3-1 gewonnen, daarna was Roeselare twee keer aan het feest: 3-1 thuis en 0-3 in Maaseik. Zondag om 18 uur komt er een vijfde en beslissende titelmatch in de Steengoed Arena van Maaseik.