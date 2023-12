Menen begon aan zijn return in de halve finale van de beker met 3-1 winst op zak uit de heenwedstrijd tegen Haasrode-Leuven. Dat was op zich al knap want in de competitie heeft Menen het lastig en presenteert Haasrode-Leuven zich dit jaar als een potentiële challenger voor Maaseik en zelfs Roeselare.

Menen wist dus dat het twee troefkaarten op zak had: de match winnen betekende een finaleplaats. Maar ook bij verlies lagen er nog kansen in de golden set.

De thuisploeg begon sterk en overtuigend. In geen tijd had Haasrode-Leuven set één te pakken met 25-15. Maar Menen liet zich mentaal niet aan de kant zetten en groeide stilaan in de wedstrijd. Al ging set twee ook naar de thuisploeg met 25-22. In set drie ging het al helemaal gelijk op. Haasrode-Leuven moest knokken om die set en ook de match binnen te halen: 27-25.

In de Golden set sloeg Menen dan toe. Mentaal geloofde de grensploeg voluit in zijn kansen, Haasrode-Leuven had al veel gegeven. De bezoekers toonden ineens een volledig ander gelaat en het plan pakte ook goed uit: Menen haalde de Golden set binnen met 11-15 en weet zich zo verzekerd van een tweede opeenvolgende bekerfinale.



Op 10 februari wacht in het Sportpaleis een rematch tegen Knack Roeselare, dat Aalst versloeg in zijn halve finale. Opnieuw een afspraak met de geschiedenis voor Menen.